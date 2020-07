L’Amatori Gela conferma alla guida tecnica Mirko Fausciana

Gela. L’Amatori Gela, che presto si chiamerà semplicemente SSD Gela, inizia dalle riconferme. Mirko Fausciana guiderà ancora la formazione biancazzura nella prossima stagione. In quale categoria è ancora prematuro saperlo visto che tutto è in divenire. La squadra, prima del lockdown, era in quinta posizione in classifica nel torneo di Seconda categoria.

La speranza è quella di accedere quantomeno in Prima categoria, visto che la Lnd Sicilia potrebbe riformare i campionati e tagliarne uno tra Prima, Seconda o Terza. In ogni caso la scelta è fatta. Parte del gruppo dello scorso anno verrà confermato.