L’area industriale locale nelle Zes, concluso vertice in Regione: Greco, “misura importante”

Da molti tecnici, le Zone economiche speciali vengono ritenute un passo imprescindibile per rilanciare comparti strategici come quelli portuali e della logistica. In attesa di conferma definitiva, è l’ennesimo strumento messo a disposizione del territorio, nonostante i risultati precedenti si siano dimostrati insufficienti, come dimostrato dall’esito della selezione dei progetti di investimento per l’area di crisi complessa.