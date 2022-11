Latino-americano, Aleandro, Flavia ed i cugini Curvà brillano a Skopje

Gela. Un primo, un secondo ed un terzo posto per due coppie di ballerini della Lion’s Dance ai campionati che si sono svolti a Skopje, in Macedonia. Un risultato prestigioso per gli atleti gelesi, che fanno gongolare i maestri Antonino e Mirko Runza. Danyel Curvà e Aurora Curvà hanno conquistato la medaglia d’oro nel Wdsf Youth Latin su 34 coppie e secondo posto nella categoria Under 21 latin su 20 coppie.

Altro grande risultato per Aleandro Runza e Flavia Alabiso, medaglia di bronzo nella categoria Rising Star su 25 coppie.