Lavoratori delle consegne senza veri diritti, tanti in città: Cgil, “progetto per casa dei rider”

Gela. Negli ultimi anni, anche in città sta aumentando progressivamente il numero di lavoratori del food-delivery. I rider si muovono lungo la città per effettuare le consegne. Le tutele però sono praticamente inesistenti e le piattaforme digitali non prevedono neanche una sede nella quale poter trovare riparo, soprattutto dalle intemperie del clima, e avere servizi. I vertici della Cgil territoriale, il segretario confederale Rosanna Moncada e quello provinciale della Filt Orazio Gauci, hanno scritto al sindaco Lucio Greco e alla multinazionale McDonald’s, che in città ha un ampio punto vendita. Il progetto è di allestire una casa dei rider, sul modello di quelle già sorte in altre città.