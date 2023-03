Dossier sul Pef rifiuti, Di Stefano: “Errori e costi eccessivi, controlli oppure non si vota”

“E’ un costo complessivo che può essere sgravato notevolmente – continua Di Stefano – si può rientrare nella copertura dei tredici milioni di euro del Pef 2021. Effettuando verifiche, abbiamo individuato cose lampanti. Non si può calare per intero il Pef con il servizio in house di Impianti Srr, perché almeno fino a maggio ci sarà ancora quello di Tekra, con le relative tariffe. I numeri del nuovo Pef dovrebbero partire dal prossimo maggio e calcoliamo che sia almeno un milione di euro in meno. Da gennaio e fino al prossimo giugno non si pagherà il costo del conferimento in discarica e quindi c’è un’altra riduzione di almeno trecentomila euro. I crediti di dubbia esigibilità non vanno inseriti e sono almeno altri trecentomila euro in meno. Nel Pef 2021 e in quello 2022 si prevedevano costi per il conferimento in discarica, che non sono stati pagati perché non c’erano oneri per conferire. E’ almeno un altro milione in meno. La gente ha comunque pagato e non si può avere un utile dal Pef. Si deve andare in pareggio. Con questi calcoli i tredici milioni si trovano dal Pef 2021 e senza variazione di bilancio. Rientra nelle stesse cifre. C’è la copertura finanziaria. Il prossimo anno, eventualmente, la questione cambierà ma per ora dobbiamo pensare a non gravare sui cittadini che hanno tante spese da sostenere. Spetta a chi governa cercare la soluzione. Queste sono le nostre proposte”. Di Stefano conferma che l’attuale Pef che arriverà in aula “non può essere votato perché ci sono troppi errori”. “Noi siamo pronti ad un confronto – aggiunge – solo se verranno accettate le nostre richieste di verifica. Non diciamo di avere ragione ma valutiamo carte alla mano. Il contratto attuativo con Impianti Srr poteva già essere sottoscritto a dicembre dello scorso anno e non capiamo perchè non sia accaduto. La copertura c’è. Non sono ammissibili scuse, soprattutto dalla politica che non riesce ad imporre la linea”. Il gruppo di “Una Buona Idea”, con il dossier sul quale ha lavorato Di Stefano, pone condizioni precise. Viene escluso un problema di copertura finanziaria. “Non esisteva già nel 2022 – scrive l’ex vicesindaco nella sua relazione – è una scusa per ritardare il nuovo servizio lasciando operare in proroga Tekra e scaricando la colpa sul consiglio comunale mentre la città è in condizioni pietose”.