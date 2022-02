“Lavoratori socialmente utili passino al Comune”, Cgil: “Lo prevede decreto regionale”

Gela. I dodici lavoratori socialmente utili, che transitano da Irsap al Comune, vanno impiegati direttamente dall’ente e non da società partecipate, come Ghelas. I responsabili sindacali della Fp-Cgil Angelo Polizzi e Giancarlo La Rocca spiegano che anche la Regione ha autorizzato il transito dei lavoratori, ma a precise condizioni. Chiedono un incontro urgente al sindaco. “Il provvedimento della Regione decreta infatti il passaggio dei dodici lavoratori direttamente al Comune, a condizione che vengano utilizzati in mansioni riconducibili al titolo di studio di inserimento nell’originario progetto dei lavori socialmente utili e che l’ente adotti nei loro confronti le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili, così come previsto dalla legge regionale 24 del 2000”. Sostanzialmente, secondo i sindacalisti, si dovrebbe andare verso una stabilizzazione.