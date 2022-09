Raddoppio consortile fermo, accesso agli atti: Lorefice, “dipartimento deve dare risposte”

L’appalto per il consortile, invece, fa capo alla Regione. “Come accaduto per altre procedure molto importanti – aggiunge Lorefice – la Regione dimostra di non saper portare avanti con efficienza interventi che sono strategici per la tutela ambientale e per impedire che i reflui non depurati finiscano in mare. I lavori non possono rimanere fermi”. L’ammontare complessivo ha un valore non inferiore ai sette milioni di euro. Tre anni fa la commissione parlamentare di indagine sul ciclo dei rifiuti ha effettuato ispezioni sia nell’impianto di Macchitella sia al consortile della raffineria.