Pira salva la SSD Gela a Ragusa, 3-3 per la Futsal a Rosolini

Gela. Debutto con pareggio per SSD Gela e Futsal Gela contro Pro Ragusa e Futsal Rosolini. Per quanto riguarda la squadra di mister Mirko Fausciana, il risultato finale è di 1-1, punteggio con cui si è chiuso il primo tempo. A segnare per primi i padroni di casa, con una rete di Cultrera al 27’. Pareggio del Gela che arriva nel primo minuto di recupero del primo tempo, con gol di Pira su calcio di punizione. I biancazzurri riaffronteranno il Pro Ragusa nella giornata di mercoledì alle 15,30, questa volta tra le mura amiche. Si tratta del match di ritorno di Coppa, dopo aver perso all’andata per 2-0 al “Biazzo” di Ragusa.

Tra Gela e Rosolini il risultato finale è di 3-3, con i gelesi che, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 1-0, hanno rimontato e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al finale di partita, prima di essere beffati all’ultimo minuto per via di un’ingenuità difensiva. A timbrare il cartellino Caglià, Di Bartolo e il nuovo arrivato Simone Infurna, alla sua seconda marcatura stagionale dopo il gol con il Città di Leonforte.

Successo anche per il Vittoria di mister Alessio Catania, nello stesso girone dell’SSD, che vince contro il Misterbianco con il risultato di 2-1.