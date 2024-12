Lavori porto, sono state formalizzate tutte le firme per l’accordo attuativo

Gela. Si è chiuso il giro di firme apposte sull’accordo attuativo per i lavori del porto rifugio. L’amministrazione comunale, per il tramite del sindaco Di Stefano, aveva adempiuto la scorsa settimana. Ieri, le ultime, ancora attese, sono state formalizzate. Era un passaggio necessario da completare prima possibile. “Ora, aspettiamo che l’Autorità portuale dia seguito a quello che è stato deciso durante il recente tavolo tenutosi a Palermo”, dice il sindaco. Il 2025 che sta per arrivare dovrebbe essere l’anno del progetto definitivo e del rinnovo dell’autorizzazione ambientale. L’iter non è per nulla semplice e fino a ora si è trascinato senza un vero esito. L’Autorità portuale della Sicilia occidentale, retta dal presidente Pasqualino Monti, ha previsto una spesa complessiva per i lavori non inferiore ai quaranta milioni di euro. Sono in atto quelli per la banchina di riva.