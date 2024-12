Vertenza Irmes, possibile sblocco: verso il provvedimento che autorizza i pagamenti

Gela. La vertenza dei lavoratori Irmes, che anche questa mattina hanno protestato nella zona esterna della bioraffineria di contrada Piana del Signore, potrebbe andare incontro a una soluzione, almeno temporanea. E’ atteso, probabilmente già da domani, il provvedimento del giudice che sta seguendo la procedura di concordato. In questo modo, le somme per le mensilità arretrate troveranno copertura, consentendo agli operai di ricevere quanto previsto. Alcuni di loro stanno attendendo da settembre e per le famiglie non è affatto facile. I dipendenti Irmes lo hanno spiegato pure questa mattina e le sigle sindacali del settore metalmeccanico stanno seguendo una vertenza che va avanti da diverse settimane.