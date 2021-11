L’avvocato Palmigiano alla Conference on Cyberlaw di Nuova Delhi

PALERMO (ITALPRESS) – Alessandro Palmigiano è stato invitato alla International Conference on Cyberlaw, Cybercrime & Cyberscurity 2021 di Nuova Delhi, per parlare, come unico professionista italiano, della normativa e della giurisprudenza italiana ed europea a tutela di consumatori e imprese in materia di operazioni bancarie non autorizzate. L’appuntamento, che riunirà virtualmente, fino a venerdì 26 novembre, i maggiori esperti del settore della cyber security, è organizzato dal sito Cyberlaws.net e dallo studio internazionale Pavan Duggal Associates con il patrocinio, tra gli altri, del ministero degli Affari esteri, del ministero delle Tecnologie e dell’Elettronica e del Dipartimento degli Affari Legali dell’India.

Gli organizzatori della conferenza hanno invitato l’avvocato Palmigiano come relatore, per la sua specializzazione in diritto bancario e, nello specifico, durante il suo intervento – previsto durante la sessione del 25 novembre – il legale palermitano fornirà un quadro della casistica italiana ed europea in materia di phishing (le truffe in rete), smishing (le truffe tramite sms) e vishing (altra tipologia di truffa in rete per rubare con l’inganno informazioni private), con riferimento alla responsabilità delle banche durante operazioni non autorizzate tramite pagamento contactless (senza firma o pin).

