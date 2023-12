Le denunce contro la famiglia di mafia, Lionti: “Non facciamoci rubare la nostra libertà”

Gela. Da dieci anni subiscono minacce e intimidazioni dal clan mafioso. L’operazione “Mondo Opposto” poi ha rivelato che per uno dei due fratelli Lionti era già pronto un attentato, sventato dall’intervento dei carabinieri. Con l’arresto del boss Alberto Musto, per Emanuele ed Elvis Lionti, imprenditori “coraggio” di Niscemi, inizia un nuovo percorso. Emanuele oggi lancia un appello. “Denunciate sempre, non facciamoci portare via la libertà”, dice. L’inchiesta “Mondo Opposto” ha permesso di risalire all’intera catena della famiglia di mafia niscemese, riferibile al mandamento di Gela, attraverso gli arresti effettuati dai carabinieri del comando provinciale, coordinati dai pm della Dda di Caltanissetta. Protagonisti in positivo del blitz proprio i fratelli Elvis Lionti ed Emanuele Lionti, da tempo presi di mira dai clan.