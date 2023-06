“Lesioni e crolli nelle mura Timoleontee”, Alessi: “Preoccupa stato di degrado”

Gela. Il sito delle mura Timoleontee di Caposoprano, allo stato fruibile su prenotazione per carenza di custodi, dovrebbe essere uno degli snodi del rilancio turistico e culturale della città. Oltre al fatto che non è pienamente fruibile, proprio per mancanza di personale, fa registrare preoccupazioni sulle condizioni delle fortificazioni. A spiegarlo è Giuseppe Alessi dell’Archeoclub, che la scorsa settimana ha fatto da guida ad un gruppo di turisti, arrivato proprio nel sito di Caposoprano. “Mi era stato riferito, da fonte opportuna e titolata, che le mura stavano subendo un degrado cavalcante e quindi proprio in quella occasione, essendo il parco fruibile soltanto su prenotazione per mancanza di custodi, ho avuto la possibilità di constatare lo stato di degrado in cui si trovano. Ho riscontrato in diversi punti, lungo il perimetro delle fortificazioni – ha scritto Alessi sulla sua pagina facebook – lesioni, mattoni crudi frantumati e vari crolli. Addirittura, vi erano anche conci arenari sgretolati o spezzati, il primo gradino della scala sud che permetteva di salire al cammino di ronda, per non parlare delle varie erbacce che le circondavano”.