Liberamente sta con Scuvera, “ha tanta passione”: Casciana e Grisanti vicini a FdI

Gela. Nessuna variazione sul programma, più che ipotizzabile, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dai consiglieri del gruppo. Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, infatti, confermano ancora una volta la vicinanza a Fratelli d’Italia e sosterranno il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, candidato all’Ars per il partito della Meloni. Un appoggio esplicito quello degli esponenti di Liberamente. “Come gruppo Liberamente, in piena sintonia, abbiamo scelto di sostenere il candidato Salvatore Scuvera, persona giovane, preparata e piena di entusiasmo che potrebbe svolgere al meglio il ruolo di deputato regionale grazie alla sua esperienza politica. E’ una persona competente – dicono – e con tanta passione da dedicare alla nostra città, mettendosi al servizio della comunità con serietà e piena disponibilità. In lui abbiamo riconosciuto la voglia di spendersi per il bene comune e crediamo che il suo impegno sarà senza risparmio. Riteniamo corretto che l’impegno sia da considerarsi prioritario nella scelta di chi ci dovrà rappresentare. Questa città vive un momento di profonda sofferenza, mancano i servizi, gli stimoli, la cura del territorio, la progettazione”. Per Liberamente, Scuvera può essere la soluzione politica giusta.