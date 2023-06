L’incendio di un’auto e lo spaccio di droga, dieci dal gup: proprietario vettura parte civile

Così, sono in udienza preliminare anche Antonino Raitano, Salvatore Ardore, Nunzio Raniolo, Salvatore Placenti, Calogero Infurna, Juri Bekiri e Jessica Morello (quest’ultima sentita in aula ha escluso di aver mai avuto contatti con gli altri imputati e per la difesa si sarebbe trattato di un errore di persona). Dai legali di alcuni coinvolti sono arrivate eccezioni che il gup valuterà. In aula si tornerà ad ottobre. La procura aveva già formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per i dieci imputati. Sono difesi dagli avvocati Carmelo Tuccio, Giacomo Ventura, Davide Limoncello, Flavio Sinatra, Antonio Gagliano, Rocco Cutini, Francesco Enia, Adriano Falsone e Paola Carfì.