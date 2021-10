“Lions Service Day”, binomio di sport e beneficenza

La scelta di associare alla beneficenza un torneo di padel e di mettere a disposizione dei neofiti iscritti anche gli istruttori del centro sportivo Eschilo Tennis Club ha dato soddisfazione agli organizzatori che in breve tempo hanno ottenuto riscontro da diversi cittadini volenterosi di prender parte all’iniziativa. Il ricavato delle iscrizioni all’evento sarà devoluto alla Lions Club International Foundation. “Abbiamo deciso di scegliere proprio il padel perché al momento è veramente in voga in città e di conseguenza abbiamo subito ricevuto i consensi da parte di chi voleva partecipare – dichiara il presidente del Leo club del Golfo di Gela, Rosario Spina – Inoltre, abbiamo deciso di unire altri Service in modo tale da diventare una vera Lions Service Day e, quindi, che ben vengano altre manifestazioni del genere”. Nel ricordare il riscontro ottenuto dalla città qualche mese fa in occasione dell’iniziativa volta a raccogliere indumenti usati per i profughi afghani in transito dalla base di Sigonella, il presidente del Lions Club Gela Host, Sergio Antonuccio, con atteggiamento propositivo ha già palesato l’interesse a voler organizzare in futuro altre iniziative simili.