L’istituto Suor Teresa Valsè apre le porte dell’istituto alle famiglie

Gela. Il 21 Novembre si annuncia una giornata informativa e coinvolgente per l’istituto Paritario Suor Teresa Valsè di Macchitella, situato in Viale Cortemaggiore. La scuola apre le sue porte alla comunità per un emozionante Open Day. Tutte le famiglie interessate a scoprire un ambiente educativo ricco di valori e opportunità, potranno scoprire i servizi offerti dall’istituto, che vanno dalla Scuola Primaria alla Scuola per l’Infanzia, nido e micronido.

Durante l’Open Day, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare le diverse aree dell’istituto, con un focus particolare sulla qualità dei servizi offerti. Un giro nelle mense mostrerà come vengono preparati i pasti con attenzione e cura, rispettando i più alti standard di nutrizione e igiene. Inoltre, sarà possibile osservare lo studio assistito nel pomeriggio, un momento fondamentale per il supporto scolastico degli alunni.

I visitatori potranno anche dialogare con i docenti di sport, lingue e dei vari laboratori attivi all’interno dell’istituto. Questi incontri offriranno un’ottima occasione per conoscere meglio l’approccio educativo dell’istituto, caratterizzato da un forte impegno verso la formazione integrale dei ragazzi.

L’Istituto Suor Teresa Valsè è una scuola paritaria che opera con orario continuato, offrendo un servizio mensa e un ingresso anticipato alle 7:40. La gestione è affidata alle Suore FMA, che si dedicano con passione e professionalità all’educazione dei giovani. Al centro del progetto educativo c’è la trasmissione dei valori cattolici e salesiani, fondamentali per la formazione di una personalità equilibrata e responsabile. L’istituto promuove concetti di buone idee, buone parole e buoni pensieri, che guidano gli studenti lungo un percorso di crescita e sviluppo personale.

Il motto dell’istituto, “Insegnare non è riempire un vaso, ma accendere un fuoco”, racchiude perfettamente la filosofia educativa delle Suore FMA. L’obiettivo non è solo trasmettere conoscenze, ma stimolare la curiosità e la passione per l’apprendimento nei ragazzi, affinché possano diventare protagonisti del proprio futuro.