L’Mpa non volta le spalle a Greco, big di centrodestra avvisati: Lombardo sferza anche sui rifiuti

Gela. Punti in comune hanno dimostrato di averne, al di là del solo rapporto amministrativo con il suo partito presente in giunta. Il sindaco Lucio Greco, che anche durante la lunga convention dell’Mpa ha perorato le ragioni di una ricandidatura, e l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, potrebbero mettere le prime paratie politiche per evitare che siano altri a decidere il da farsi, ad iniziare dai partiti che vanno per la maggiore nel centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’ex governatore ha pubblicamente invitato i suoi a ragionare con l’avvocato Greco, che di fatto ha ricevuto la prima apertura ufficiale da un partito, almeno fino ad ora. I big del centrodestra ormai da mesi parlano di un progetto amministrativo del tutto antitetico al primo cittadino. Lombardo, che in città ha un gruppo forte e consistente, ha invece disconosciuto il patto FdI-FI. L’alternanza tra Caltanissetta e Gela, con la candidatura a sindaco nel capoluogo agli azzurri e a Gela ai meloniani, semplicemente non lo prende in considerazione: o si ridiscute tutto oppure gli autonomisti sembrano pronti a muoversi fuori dal centrodestra ufficiale, chiamando all’appello chi si rivede nell’esperienza Mpa e chi si determina senza riferimenti ufficiali. Ha inviato Greco e Rosario Caci, possibile soluzione lombardiana per la candidatura a primo cittadino, a parlarsi e “ad aggregare”. Il revival di ciò che fu non l’ha trascurato neanche nel caso di un ex Mpa della prima ora come Pino Federico, presente insieme al consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Lombardo sembra pronto ad affrontare un percorso comune pure con le liste dell’ex parlamentare Ars, da poco uscito dalle fila della Dc.