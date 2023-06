L’Odissea di chi visita i defunti a Farello finisce in Commissione Servizi Sociali

Gela. Per molti di loro, per lo più anziani o privi di un mezzo proprio, raggiungere il cimitero Farello è diventato sempre più difficile. Una lunga “passione” che inizia praticamente a ridosso della 115 Gela-Vittoria. Chi arriva con il bus urbano viene “scaricato” lungo la strada sterrata e da lì deve iniziare l’infinita camminata verso il cimitero. Un percorso ad ostacoli, soprattutto per gli anziani che, questa mattina hanno incontrato la commissione Servizi Sociali per esporre i loro disagi e chiedere delle soluzioni.

Il sovrappasso attiguo a Farello è inaccessibile da tempo immemore ai bus e quindi l’unica opzione è quella di fermare a ridosso della 115. Chi deve recarsi dai propri cari non ha altra soluzione se non quella di percorrere il lungo tratto finale a piedi e su una strada tutt’altro che adeguata.