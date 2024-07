L’ultimo saluto a Carmelo Casano, tanti ad omaggiarlo durante i funerali: sempre vicino a tutti

Gela. E’ stato molto partecipato l’ultimo saluto all’ex consigliere comunale e assessore Carmelo Casano. I funerali si sono tenuti nel pomeriggio, nella chiesa dei Cappuccini, alla quale è stato da sempre legato. In prima fila, i familiari che lo hanno vegliato fino all’ultimo momento. Tanti hanno voluto porgergli l’ultimo omaggio. E’ stato un uomo sempre legato alla comunità cittadina e la politica l’ha fatta per aiutare il territorio e per stare vicino a chi aveva bisogno. Pochi fronzoli e una condotta spesso “vulcanica” non l’hanno mai fatto passare in secondo piano.