Lunghe code, esasperazione e attese, forze dell’ordine per calmare gli animi al Comune

Gela. Caos, lunghe code, animi surriscaldati e forze dell’ordine costrette ad intervenire per riportare la calma questa mattina al Comune. Con l’emergenza Covid-19 in municipio è stato intensificato lo smart working e l’accesso agli uffici è limitato dalla normativa. Si entra per appuntamento e non tutti i giorni. Ecco perché si creano code e rischi di assembramenti davanti l’ingresso secondario del Comune.