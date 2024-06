Lungomare, il salvataggio del giovane: bagnino, “con giuste manovre evitate conseguenze”

“Mi sono subito recato in quel punto e ho visto che sulla battigia era disteso un ragazzo – spiega – ho interrotto una manovra errata che stavano facendo su di lui, perché aveva battito ma non rispondeva. Ho preso delle attrezzature e l’ho adagiato in posizione laterale per farlo respirare meglio, così da evitargli possibili rigurgiti. Effettivamente, ha iniziato a rimettere e l’arrivo dei soccorsi ha permesso di trasferirlo in ospedale. Al termine del mio turno, sono andato in ospedale a sincerarmi delle condizioni e mi è stato riferito che fortunatamente stava bene”.