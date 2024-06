Sanità locale, una ripresa attraverso una maggiore condivisione tra pubblico e privato

Gela. In una sanità siciliana agonizzante, la sinergia tra pubblico e privato potrebbe essere la risposta risolutiva. È quanto proposto durante la prima giornata della salute organizzata dal Santa Barbara Hospital che si è tenuta a Villa Peretti. Un primo confronto, molto partecipato dal personale sanitario del territorio, con l’obiettivo di migliorare la sinergia tra tutti i protagonisti della sanità al fine di dare risposte più efficaci alla domanda di salute che proviene dalla comunità in un terriotrio fortemente provato in cui l’ospedale pubblico vede giorno dopo giorno la chiusura o ridimensionamento di reparti fondamentali per il suo ampio bacino di utenza.