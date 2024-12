Lutto nel sindacato, è morto a 86 anni Rino Laccisaglia

“Non sei stato solo mio suocero, ma eri mio amico, un mio grande amico. Lo sei stato prima che conoscessi la tua Barbarù, poi divenuta mia compagna di vita. Hai smesso di soffrire, hai lottato come un leone dal 2010 da quando l’ictus ti ha tolto tanto ma non la voglia di vivere e di amare la tua famiglia. Te ne sei andato con l’amore di tua moglie Terry, dei tuoi figli, dei tuoi nipoti. Sei stato un grande Sindacalista, onesto, che non scendeva mai a compromessi, un esempio per altri, un coraggioso. Eri stimato anche per questo. Ti ho voluto sempre bene e anche tu me ne volevi, il nostro rapporto era speciale”.

I funerali si terranno mercoledì alle 11,00 presso la chiesa Sant’Antonio. La redazione del Qdg e di telegela esprime cordoglio e affetto ai familiari di Rino.