“Macchitella lab entro fine anno o nei primi mesi 2024”, Greco in aula: “Stiamo chiudendo gli iter”

Gela. “Vogliamo che Macchitella lab possa partire entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2024”. Il sindaco Lucio Greco è ritornato sul tema rispondendo all’interrogazione del gruppo civico di “Una Buona Idea”. I consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci hanno riproposto la questione. Greco ha ribadito quello che aveva spiegato la scorsa settimana, nel corso di un incontro con i capigruppo. “Stiamo lavorando per completare tutti gli iter e per assicurare arredi e tutto il necessario – ha spiegato il primo cittadino – non escludiamo che l’incubatore di startup possa essere portato avanti dalla Fondazione Mattei che ha già attivato esperienze analoghe, come a Ravenna”. Di fatto, sembra che Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riqualificata, possa effettivamente aprire alle attività previste. “Questo vale anche per l’università – ha detto il sindaco – c’è la Kore che ha confermato interesse ma non escludiamo la collaborazione con altri atenei”.