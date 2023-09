Macchitella lab, Farruggia: “Pronti a nuove iniziative e lavoriamo a proposta su gestione”

Gela. Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riqualificata con i fondi delle compensazioni, continua ad essere un punto nevralgico per le prospettive immediate di alcune forze politiche. Il monotematico in consiglio comunale non ha dato esiti particolari e non c’è stato un documento finale da condividere per porre impegni precisi in capo all’amministrazione. “Devo fare anzitutto i complimenti agli architetti Castellana e Zafarana per il riconoscimento ricevuto per il progetto di Macchitella lab – dice il consigliere M5s Virginia Farruggia – adesso, però, non possiamo permettere che la struttura rimanga ancora chiusa. Purtroppo, come abbiamo detto anche in aula, il monotematico voluto dal centrodestra non ha sortito nessun impegno nei confronti dell’amministrazione comunale ma si è limitato a replicare l’attendismo eccessivo del sindaco”. La pentastellata invece appoggia l’iniziativa che era già stata sviluppata da “Una Buona Idea”, la cui mozione sul punto è stata però bocciata in aula.