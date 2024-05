Di Stefano: “Distruttore? Scerra sbaglia sono un costruttore e lavoro per la città”

Gela. “Il sondaggio? Non cambia assolutamente nulla. Non sarebbe cambiato nulla anche se fossi stato secondo, terzo, quarto oppure quinto”. Il candidato a sindaco della coalizione delle sette liste, Terenziano Di Stefano, cerca di stemperare i toni e soprattutto si rivolge al consigliere comunale Salvatore Scerra, leader e candidato a sindaco di “Alleanza per Gela”. L’ex esponente di Fratelli d’Italia, ora in corsa per la poltrona di primo cittadino, davanti ai dati di un sondaggio pubblicato in giornata, ha fatto capire di non volere una campagna elettorale basata su “scorrettezze”, richiamando il suo quarto posto dettato nelle percentuali proposte. E’ andato oltre, analizzando l’aspetto politico. A Di Stefano e ai grillini del Movimento cinquestelle che lo supportano, si è riferito spiegando che hanno “distrutto la città”. “Io un distruttore? Scerra si sbaglia, semmai sono stato e continuo ad essere un costruttore – dice l’ex vicesindaco – è questo che la gente mi dice ogni giorno, incontrandomi. Nel corso della mia breve esperienza amministrativa, alla città ho dato tanto, in termini di presenza, di ascolto e di atti importantissimi che oggi sono cantieri e lavoro. Tanti provvedimenti portano la mia firma”. Di Stefano un invito lo fa a Scerra e più in generale a tutti i candidati in lizza.