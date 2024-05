In città “Stati Uniti d’Europa”, Lo Nigro: “Non voterò mai le destre, Di Paola? Mi ha deluso”

Gela. L’area socialista è stata in lizza per avere un ruolo determinante nell’agorà politica, che ha poi scelto la corsa dell’ex assessore Terenziano Di Stefano. Uno storico riferimento socialista, Piero Lo Nigro, era stato proposto dal tavolo moderato proprio come potenziale candidato a sindaco. La decisione finale del “garante” Nuccio Di Paola ha fatto oscillare il pendolo verso Di Stefano. Lo Nigro ha deciso di non scendere in campo direttamente. Sosterrà comunque un percorso progressista. Domenica mattina, farà un’uscita pubblica con la lista costruita per le europee, “Stati Uniti d’Europa”, che mette insieme proprio il partito socialista, Italia Viva (che invece alle amministrative sta con il centrodestra dei partiti), +Europa, radicali, libdem e “L’Italia c’è al centro”. Saranno al “Gboil” dalle 10, lo stesso Lo Nigro, il candidato alle europee Luca Ballatore e Bobo Craxi, altro storico esponente nazionale del partito socialista. “L’iniziativa ha uno sviluppo certamente per le europee – dice Lo Nigro – vogliamo presentare questo progetto di “Stati Uniti d’Europa”. Ci sarà Craxi che ha sempre avuto un ruolo importante, anche per tradizione familiare, nelle dinamiche di politica internazionale. Ospiteremo il candidato di area socialista alle prossime europee”. I socialisti si rivedono nel progetto “Stati Uniti d’Europa” mentre sul piano locale Lo Nigro non sembra serbare rancore. “Diciamo che non è il centrosinistra che avrei immaginato però non voterò mai per le destre – sottolinea – mi piace essere coerente. Non sono stato trattato bene? Penso che in un percorso, in una competizione anche interna, si debba mettere in conto di perdere. Però, non mi è piaciuto il comportamento di una forza politica che avrebbe dovuto essere terza e arbitro della sfida ma che invece ha giocato sporco. Dall’onorevole Di Paola mi sarei aspettato un altro tipo di comportamento”.