Strage Capaci, un minuto di silenzio nelle aule del tribunale in ricordo delle vittime di mafia

Gela. Un minuto di silenzio, alle 12:30, in ricordo delle vittime della strage mafiosa di Capaci e di chi è caduto per essersi opposto ai clan e alla barbarie. Questa mattina, è stato osservato in tribunale, negli uffici della procura (come proposto dal procuratore Lucia Musti) e dai giudici durante le udienze. Lo hanno rispettato i magistrati del collegio penale presieduto dal giudice Miriam D’Amore.