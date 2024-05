Alleanza Cosentino: “Nessun peso al sondaggio, l’ha commissionato M5s?”

Gela. I sondaggi in corso d’opera non convincono la coalizione del patto largo moderati-centrodestra. Questa mattina, sono stati diffusi dati che per le amministrative locali danno avanti il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, seguito da Miguel Donegani, Grazia Cosentino, Salvatore Scerra e Filippo Franzone. “Non va dato alcun peso poiché fatto da una società che ha sempre dato vittorioso, in più occasioni, il Movimento cinquestelle. Il sondaggio dava, in occasione delle regionali del 2022, il Movimento cinquestelle come primo partito al 23,8 per cento salvo poi invece arrivare al 13,6 per cento, ben dieci punti sotto rispetto al sondaggio. Anche nel 2017, la stessa agenzia, dava avanti Cancellieri su Musumeci, puntualmente a poche settimane dalla data delle elezioni e anche in quell’occasione i risultati elettorali hanno smentito l’agenzia che ha realizzato il sondaggio”, fanno sapere gli alleati dell’ex dirigente comunale.