Stasera su Rai 1 “Mascaria”, ispirata al dramma di Riccardo Greco

Gela. Stasera in prima visione su Rai 1 “Mascaria”, scelto per celebrare la giornata della legalità nel 32esimo anniversario della strage di Capaci. Il protagonista è Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane). un costruttore edile siciliano. Per lavorare, è costretto a pagare il pizzo, come succedeva negli anni novanta. Ebbe il coraggio di denunciare i suoi aguzzini, che furono condannati. Ma uno di loro lo accusò, sostenendo di esserne complice.

La macchina del fango si mise in moto, Ferrara si ritrovò da vittima a imputato. Venne processato, perse appalti e subì l’interdittiva antimafia.

Che c’entra Gela? Mascaria è liberamente ispirato a una storia vera. Alla storia di Riccardo “Rocco” Greco. Imprenditore che nel 2007 denunciò i suoi estorsori. Riuscì a convincere sette colleghi a fare lo stesso. In tribunale, insieme, fece condannare i boss della Stidda e di Cosa nostra di Gela. Per ritorsione, fu accusato di avere rapporti con la mafia. Non ci sono prove, ma solo sospetti. Per i vecchi “pagamenti” estorsivi, prima che decidesse di denunciare, la Prefettura “interdice” la sua impresa. Saltate tutte le commesse, Greco fu costretto licenziare gli operai. «Il problema sono io: se vado via, i miei figli sono a posto», disse alla moglie qualche tempo prima di uccidersi all’interno della sua azienda il 27 febbraio 2019.