Oltre cinque chili di cocaina nell’auto, gelesi arrestati a Messina: disposto giudizio immediato

Gela. Ci sono stati sviluppi piuttosto rapidi a seguito dell’arresto dei due gelesi che la scorsa settimana sono stati fermati a Messina, con oltre cinque chili di cocaina all’interno della loro automobile. Per il trentunenne Cristian Esposito Ferrara e per la consorte ventottenne Francesca Bekiri, la procura peloritana ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, fissato dal gip per il prossimo ottobre. Sono entrambi detenuti e la misura della custodia cautelare in carcere è stata confermata. Entrambi, attraverso i rispettivi legali, si rivolgeranno al riesame. Per i pm messinesi, sarebbe ormai chiaro il quadro complessivo di un carico di droga, ritengono destinato alla commercializzazione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Pare che a bordo della vettura ci fossero pure i piccoli figli della coppia. Secondo gli investigatori, avrebbero agito in concorso con un altro gelese. Si tratterebbe di un esercente. I controlli sono stati condotti dai militari della guardia di finanza, arrivati ad individuare e sequestrare il carico di droga.