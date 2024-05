Ghelas, presidente collegio sindacale convoca l’assemblea: “Revoca Inferrera e nuove nomine”

Gela. L’assemblea della Ghelas multiservizi convocata per venerdì prossimo. Mentre in settimana l’amministratore dell’in house, l’ingegnere Pietro Inferrera, aveva comunicato la fissazione per fine giugno, con primo punto il bilancio 2023, è invece il presidente del collegio sindacale, Gaetano Lorefice, ad aver indetto la riunione per la prossima settimana e con un ordine del giorno tutto indirizzato alle nomine e soprattutto alla revoca dell’attuale manager. A fine sindacatura, potrebbe delinearsi un capovolgimento di fronte, con una nuova guida, probabilmente indicata dall’amministrazione comunale e dal sindaco Lucio Greco (a mandato quasi ultimato e che aveva già chiesto la convocazione). Inferrera ha escluso ragioni di urgenza e per questo motivo ha scelto di portare il bilancio in assemblea ma a fine giugno e probabilmente in presenza del nuovo sindaco, lasciando immutati pure i punti sulle nomine. L’ingegnere non ha negato l’eventualità di lasciare l’incarico dopo il confronto con il nuovo primo cittadino. Non intende invece recedere adesso, con le incombenze da espletare e in una fase di transizione politica. Ora, arriva la decisione del presidente del collegio sindacale. Tra le altre nomine da espletare, quelle di due componenti dello stesso collegio.