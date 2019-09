Mafiosi di altre province, i fogli in carcere e gli ordini del boss: avvocato “organico al clan”

Gela. Non era semplicemente l’avvocato di esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, il legale trentanovenne Grazio Ferrara avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella gestione di presunte attività illecite, soprattutto facenti capo al boss Salvatore Rinzivillo, fratello degli ergastolani Antonio e Crocifisso. A parlare per la prima volta di un possibile inserimento criminale di Ferrara fu il collaboratore di giustizia Roberto Di Stefano, ex vertice del gruppo Rinzivillo, che rispondendo ai pm della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta fece il nome dell’avvocato, accostandolo ad un possibile traffico di droga e armi. Da quel momento, l’attenzione degli investigatori si concentrò sul giovane avvocato, difensore di fiducia di Salvatore Rinzivillo ma anche di una altro esponente della criminalità organizzata locale, Carmelo Collodoro. I pm nisseni, anche se non hanno una vera conferma, nelle carte dell’inchiesta “Exitus”, non escludono che Collodoro possa essere il nuovo reggente, dopo l’arresto di Salvatore Rinzivillo. Anche il cinquantasettenne risulta tra gli indagati. Su Ferrara, invece, i magistrati scrivono di un suo presunto ruolo di “intermediario di Rinzivillo nella gestione delle attività illecite”. Il professionista è stato seguito e intercettato per mesi, soprattutto dopo gli arresti eseguiti con la maxi indagine “Extra Fines-Druso”, che ha fatto scattare le manette anche ai polsi di Salvatore Rinzivillo. Il boss, però, aveva ormai approfondito i rapporti con il legale e sarebbe stato lui a contattarlo per la prima volta, dopo essersi fatto fornire un recapito telefonico da un cugino di Ferrara. All’avvocato, ad un certo punto, Rinzivillo avrebbe delegato anche incontri importanti, con esponenti di spicco delle cosche di altre zone della Sicilia. Fu Ferrara, secondo gli investigatori, ad accompagnare Rinzivillo a Salemi, in provincia di Trapani, per incontrare Paolo Rabito. Ma Ferrara avrebbe visto più volte anche altri esponenti mafiosi, come il messinese Santo Napoli e il vittoriese Roberto Salerno.