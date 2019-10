“Maggioranza ha fatto cadere numero legale su donazione organi”, Farruggia contesta scelta

Gela. Scelte politiche che ritiene del tutto non in linea con i bisogni della città. Il consigliere Virginia Farruggia, anche dopo la seduta di question time di martedì sera, torna a contestare la strategia del gruppo del sindaco Lucio Greco. “Martedì sera, in consiglio comunale, il luogo delle scelte politiche, sono arrivate quattro proposte di impegno fatte dal Movimento cinquestelle. Impegni che la maggioranza del sindaco avrebbe dovuto

votare favorevolmente per vincolare le scelte di tutta la giunta. Ma quando si tratta di migliorare le cose – dice il conigliere grillino – forse, questa politica non vuole proprio agire. Così, quando è stata trattata la proposta di ridurre il traffico delle auto in centro storico, la maggioranza è diventata ostile. E’ una proposta del Movimento fatta in conformità con le previsioni del Piano Urbano della Mobilità, per tutelare i bambini, gli anziani e tutte le persone che vogliono vedere finalmente le strade del centro libere dalle auto. I consiglieri comunali della maggioranza bocciano la proposta, perché, forse, vogliono che le auto scorrazzino ovunque in centro storico e minaccino la salute e l’incolumità delle persone. A questo punto, siamo curiosi di sapere come voteranno quando arriverà il momento di approvare il Piano della Mobilità, che prevede le stesse identiche cose chieste con la mozione trattata in aula e bocciata”.