Maggioranza regge alla prova d’aula e Mancuso piazza il colpo: gruppo Fi con Di Dio e Romano

Gela. Tra ricorsi e possibili scossoni (per ora solo ipotizzati), la maxi maggioranza del sindaco Lucio Greco ha retto alle prime prove. Si è presa la presidenza dell’assise civica, con Salvatore Sammito di “Un’Altra Gela”, e alla fine la vicepresidenza l’ha assicurata all’opposizione, ma non quella del ricorso. Il voto in prevalenza concentrato su Paola Giudice è servito a mettere ancora di più le distanze dai “ricorrenti” di centrodestra. I numeri, del resto, favoriscono l’armata “arcobaleno” che ha avuto la meglio alle urne. Sedici consiglieri e non diciassette (almeno per il momento). Sembrava quasi fatta per Salvatore Incardona dell’Udc, vice di Salvatore Sammito, e di conseguenza per una pedina in più sullo scacchiere di Greco. Così, non è stato. Incardona ha fatto un passo indietro, probabilmente perché non gli è piaciuto che il gruppo di riferimento del sindaco, nonostante l’intesa di massima sul suo nome, abbia chiesto la disponibilità del consigliere indipendente Paola Giudice. Per ora, l’Udc rimane guardingo e non lascia i banchi del centrodestra. Quella conclusasi a tarda sera, è stata una seduta che ha concesso delle sorprese, non solo sulla scelta della vicepresidenza (andata proprio a Paola Giudice). Come era prevedibile, Giuseppe Morselli ha annunciato la costituzione del gruppo consiliare di “Un’Altra Gela” (corazzata elettorale di Greco), così come hanno fatto i leghisti, ufficializzando la loro scelta di stare all’assise civica sotto le insegne di Matteo Salvini.