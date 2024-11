Maggioranza, strategie per consolidare l’unità: prosegue il dialogo tra i capigruppo

Gela. Il “modello” era stato inaugurato negli scorsi mesi e continua ad essere mantenuto. Le verifiche interne tra i capigruppo della maggioranza consiliare sono un punto di contatto importante per gli alleati del primo cittadino Di Stefano. La strategia, soprattutto quella in aula, nonostante recenti principi di incomprensione poi rientrati, potrebbe consolidarsi ancora di più. I contatti tra il civico Giovanni Giudice, il dem Gaetano Orlando e il grillino Francesco Castellana, sono piuttosto frequenti. Del resto, se in giunta qualche novità si è concretizzata, con l’ingresso dei deluchiani di “Sud chiama Nord”, in aula la causa del sindaco trova richiamo esclusivamente nei tre gruppi che lo supportano, “Una Buona Idea”, M5s e Pd. La concertazione che precede spesso le sedute d’aula più complesse diventerà forse decisiva quando tra gli scranni dell’assemblea cittadina inizieranno ad arrivare altri atti finanziari di peso e poi nel percorso che dovrebbe portare al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco non ha nascosto la volontà di una “cabina di regia” che coinvolga tutta la sua alleanza, sia con i gruppi rappresentati in consiglio e in giunta sia con quelli che non hanno referenti a Palazzo di Città. La concertazione tra i capigruppo di maggioranza ha quasi anticipato le mosse del capo dell’amministrazione. Lo stesso primo cittadino spinge sovente per avere compattezza interna.