“Mai imposto estorsioni nei cantieri Nuovo Pignone”, operaio assolto anche in appello

Tutti aspetti che non hanno retto, anche davanti alle testimonianze di altri operai che lavoravano insieme a Monachella. Tutti hanno escluso che l’imputato avesse mai preteso soldi in più, da destinare alla stidda. Anzi, come sottolineato dal difensore, hanno parlato del fatto che fosse sempre presente in cantiere e che lavorasse regolarmente. Davanti ai giudici di appello, la procura generale ha chiesto di poter risentire l’imprenditore che denunciò le presunte richieste estorsive. La difesa si è opposta e i giudici di appello, valutando elementi già piuttosto chiari nell’intera vicenda, hanno chiuso il procedimento, con la conferma dell’assoluzione. Come ha ribadito la difesa, Monachella non agì mai per conto dei clan, essendo invece un operaio che lavorava regolarmente, anche quando fu assunto dall’azienda di Palmieri.