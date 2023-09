Manca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, imposta sospensione ad un agriturismo

Gela. Non avrebbe mai richiesto la necessaria autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di ristorazione e non solo, in una struttura avviata in un’area lungo la statale 115 Gela-Vittoria. Gli uffici comunali, a seguito di note dei carabinieri del Nas e degli uffici regionali, hanno imposto l’immediata sospensione alla titolare dell’agriturismo. Accertamenti dei Nas sono stati condotti a fine agosto. Sono emerse irregolarità proprio rispetto alle autorizzazioni.