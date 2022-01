Manca un campo di atletica leggera, Zito: “Ci alleniamo in strada e in spiaggia”

“La mia carriera è legata a sacrifici quotidiani – aggiunge Zito – con allenamenti sfociati in vittorie e record. Curo l’alimentazione e non mi lascio tentare nemmeno dai banchetti delle feste più importanti”. Oggi, per Francesco Zito, è anche tempo di bilanci. “E’ il top per un atleta rappresentare la città – commenta il campione gelese – Io e Monica Contrafatto siamo stati scelti dalla Fidal Sicilia. In città – attacca Zito – manca un campo di atletica leggera”.