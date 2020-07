Mancano servizi e personale, Damante: “Vogliono decretare chiusura ospedale?”

Ma non è tutto, dato che si attende ancora una ripresa a pieno regime delle attività ospedaliere, ma con più personale e risorse. “Ho chiesto che si spieghi ai cittadini quali siano le logiche che hanno consentito la chiusura del pre-triage e perché ad oggi non risulta siano stati individuati percorsi alternativi, che pure tanto utili sono stati durante l’epidemia. Ma non solo – aggiunge – la riapertura del reparto di malattie infettive era stato possibile grazie al personale preso in prestito da altri reparti. Ora, dato che Gela non è più ospedale Covid, il reparto di malattie infettive esiste ancora? E con quale personale? Il reparto di chirurgia deve continuare ad operare con soli quattro chirurghi? E gastroenterologia deve continuare ad avere solo due medici, come avviene anche in urologia? E del reparto di salute mentale, di cui i fatti di cronaca denunciano la tragica necessità, che ne è stato? Quale è il progetto complessivo per la sanità gelese? Cosa accadrà quando i medici non potranno più fare fronte al carico di lavoro dato da un bacino di almeno 124.000 utenti? Alcuni medici non hanno ferie da due anni. Quanto potrà continuare questo stato di cose? E tutto si riverbera inevitabilmente sul livello dei servizi agli utenti e dei tempi di attesa. O forse è proprio questo ciò che la dirigenza ha in mente, arrivare al carico di rottura per poi dichiarare che la chiusura definitiva dell’ospedale è inevitabile? Tutte domande alle quali vogliamo una risposta chiara e puntuale”. Intorno al futuro del nosocomio passano anche tanti interrogativi, in realtà da anni senza vere risposte.