Maratonina del Golfo in grande stile, tante novità per il decennale

Gela. Tante le novità per il decennale della Maratonina del Golfo. Dalla medaglia da collezione al “concorso” per la realizzazione dei premi di categoria. Focus dell’evento su sport, inclusione e disabilità. In occasione della decima edizione, in programma domenica 10 novembre, gli organizzatori dell’ASD Atletica Gela hanno ideato una medaglia da collezione che unita ad altre due che arriveranno nelle successive edizioni (2025 e 2026) daranno vita ad un’unica composizione che raffigura la famiglia e le mura Timoleontee. Gli atleti potranno quindi, a conclusione delle prossime tre edizioni della manifestazione, incastonare le medaglie in una unica base che sarà creata per l’occasione. Ma gli organizzatori non si fermano qui con le novità legate al decennale dell’evento. L’edizione del prossimo novembre avrà infatti come tema portante “Sport e disabilità”. Pronto un progetto di inclusione sociale che consentirà l’attiva partecipazione di bambini e adulti. Di seguito il bando d’invito.

L’ASD Atletica Gela, in occasione della “X Maratonina del Golfo, 8° Memorial Aurelia Triberio, 6° Memorial Nunzio Cavaleri e Trofeo AISA”, gara inserita nel calendario nazionale di maratonine, ha ideato un progetto d’inclusione sociale denominato “Sport e Disabilità”, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le Associazioni che si dedicano a bambini e/o adulti disabili. Il progetto mira a creare occasioni di incontro, di condivisione, di formazione e di lavoro per tutte le persone che vivono condizioni di emarginazione o di fragilità. L’invito è quello di realizzare un disegno/logo che possa rappresentare lo sport attraverso gli occhi di un disabile. I dirigenti della società gelese selezioneranno le tre migliori realizzazioni che saranno riprodotte in terracotta e diventeranno i premi di categoria il giorno della gara. Tutti i disegni saranno comunque messi in evidenza nella locandina della manifestazione e in tutte le divulgazioni mediatiche di presentazione dell’evento.