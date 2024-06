Minacce e maltrattamenti all’ex, lui assolto: tra le accuse l’incendio di un portone

Gela. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è stato possibile rintracciare l’ex compagna che lo accusava di maltrattamenti e di stalking. La donna pare sia ritornata a vivere in Romania. Durante il giudizio, quindi, le contestazioni mosse al quarantaduenne Emanuele Rocco Argenti non hanno trovato un riferimento preciso rispetto a quanto ricostruito inizialmente dagli investigatori. Per lui, è arrivata l’assoluzione. Tra gli altri capi di accusa, c’era quello dell’incendio del portone dell’abitazione dove vivono i familiari dell’ex compagna, a San Giacomo.