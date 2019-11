MARQUEZ “A VALENCIA PER AIUTARE IL TEAM A VINCERE IL TITOLO MONDIALE”

CHESTE’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il team Repsol Honda arriva all’ultimo appuntamento della stagione 2019 con un solo obiettivo ancora da raggiungere: vincere il campionato a squadre e completare la Triple Crown. Dopo essere salito sui primi due gradini del podio in tutto tranne una gara quest’anno, solo due punti ora separano il Repsol Honda Team (430) dal Ducati Team (432). Con un massimo di 45 punti offerti dal round finale, il Team Championship è ancora aperto. Dopo aver festeggiato il suo titolo iridato nella classe MotoGP e quello nella Moto2 di suo fratello Alex a casa a Cervera, la motivazione di Marc Marquez rimane più alta che mai. “Per prima cosa voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti a festeggiare a Cervera, è sempre molto speciale organizzare questa festa e avere mio fratello al mio fianco come campione del mondo è stato davvero magico” dice Marc Marquez. “Ora torniamo al lavoro. Abbiamo l’obiettivo di vincere il Campionato a squadre a Valencia, ma stiamo anche guardando al 2020 e continuiamo a provare alcune opzioni prima di passare alla modalità test dopo la gara. Proveremo a mettere in scena uno spettacolo davvero più bello che mai per i nostri tifosi prima dell’inverno!”.

