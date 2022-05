Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Continua la splendida avventura di Martina Trevisan. L’azzurra è in semifinale al Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 28enne toscana, numero 59 Wta, si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 6-3, sulla 19enne canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding. La tennista fiorentina si giocherà l’accesso in finale contro la vincente del match tra le statunitensi Gauff e Stephens.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).