Mazzarino, contesa con dipendente comunale: Cassazione dà ragione all’ente

Mazzarino. Una contesa finita in giudizio e che alla fine ha visto un esito favorevole per il Comune di Mazzarino, rappresentato dal legale Riccardo Lana. La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso di un dipendente dell’ente. Attraverso il proprio legale, rivendicava differenze retributive e orarie. Il ricorso però non è stato ritenuto fondato dai giudici romani.