Mazzarino, D’Aleo e Vicari: “Meno partecipazione agli eventi, amministrazione pensi alle priorità”

Insistono sulle priorità. “Se in passato si è provveduto solo a rattoppare le strade, ora ci si attendeva un approccio differente ma purtroppo la realtà sembra non essere cambiata, anche se dai social apprendiamo che l’amministrazione comunale ha impegnato 20.000 euro per continuare ad eseguire interventi non risolutivi, a tal proposito ne approfittiamo per chiedere all’amministrazione come mai i lavori di pavimentazione di via San Giuseppe e di via Iacona non sono iniziati. Allo stesso tempo ci complimentiamo con i due assessori per l’intervento nella messa in sicurezza della ringhiera della Villa Belvedere e siamo speranzosi che anche le altre criticità verranno risolte. Ci auguriamo che la nuova amministrazione non si limiti ad interventi provvisori e la invitiamo ad esercitare maggiore attenzione e controlli su tutti i lavori che vengono eseguiti nel territorio comunale. I cento giorni stanno per scadere o sono scaduti ma con preoccupazione dobbiamo constatare che la squadra del sindaco non è completa, ancora in giunta manca la quota rosa e la nomina del vice. Per quanto riguarda la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale – aggiungono – l’amministrazione ha sì sfruttato il chiostro del Palazzo Municipale per spettacoli e manifestazioni, ma le modalità con cui sono stati eseguiti i lavori al chiostro sollevano ancora interrogativi, che ancora devono avere risposta, come già fatto presente da parte nostra mesi fa. Sarebbe interessante sapere quali provvedimenti l’amministrazione comunale intende portare avanti per una reale valorizzazione del nostro patrimonio artistico, che merita attenzione e interventi mirati. Un altro importante tema attenzionato da noi nella passata consiliatura riguarda la Chiesa della Madonna del Carmine. Ci chiediamo se il sindaco Faraci ha avuto modo di confrontarsi con l’assessore Alessi per capire quando e come nella chiesa sarà possibile effettuare i lavori per aprirla finalmente al pubblico, anche perché la cittadinanza attende risposte su questo luogo di culto di grande valore storico e religioso. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ci chiediamo se il servizio di mensa scolastica sarà avviato regolarmente, garantendo alle famiglie un servizio essenziale e agli studenti le condizioni migliori per affrontare l’impegno scolastico. Allo stesso modo non possiamo non ricordare all’amministrazione comunale, al di là dei proclami fatti dall’assessore, senza voler alimentare nessuna polemica, che il servizio Asacom finalizzato all’assistenza specialistica agli alunni che ne hanno bisogno non è ancora iniziato, mentre in alcuni Comuni vicini è già partito, dato che la programmazione del servizio è stata fatta nel mese di luglio. Invitiamo l’amministrazione comunale a fare in modo che il servizio inizi il più presto possibile e per il prossimo anno scolastico di programmare in tempo utile. L’amministrazione deve essere operativa su tutti i fronti, con ogni assessore impegnato a risolvere i bisogni della cittadinanza secondo le deleghe ricevute. Amministrare significa dare priorità alle esigenze reali dei cittadini e non semplicemente partecipare ad eventi, che avvengono ugualmente anche senza la loro presenza. La cittadinanza attende azioni concrete e risposte chiare da parte dell’amministrazione Faraci. Noi siamo fiduciosi”.