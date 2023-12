Mercato, sul gong il ritorno di Treppiedi al Gela

Gela. Siamo all’ultimo giorno di mercato e il Gela pare aver chiuso un altro colpo: Salvatore Treppiedi. Centrocampista classe 1994, si tratta di un giocatore che sarà molto utile per mister Mirko Fausciana, in questo momento a corto di centrocampisti dopo gli addii di Di Bartolo, Grasso e D’Amico e rimasto coi soli Rechichi, Tomaino e Ferrigno, oltre ad Alves che però è stato impiegato centravanti nelle ultime due uscite contro Leonfortese e Nebros. Tanta qualità e tanta quantità in arrivo per il Gela, che rimane agguerrito in attesa del girone di ritorno. Treppiedi vanta nel proprio curriculum Sancataldese, Mazarese, Canicattì, Licata, Akragas, Mussomeli e proprio Gela Calcio, dove giocò nella stagione 2015/16.