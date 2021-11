Miccichè “Il modo di fare di Musumeci lo allontana dalla ricandidatura”

PALERMO (ITALPRESS) – “A un anno dalle elezioni ancora attraverso la stampa riceviamo informazioni sulle future scelte del Presidente Musumeci. Quattro anni fa la sua fuga in avanti fu accettata da un centrodestra che non fu facile rimettere insieme. Oggi insisto nel dire che il candidato sarà scelto dalla coalizione così come affermato anche dai leader nazionali.Allora il centrodestra veniva da un periodo difficile e quella mossa ci trovò impreparati, oggi il centrodestra è fortissimo e può serenamente lavorare per individuare il miglior candidato che potrebbe anche essere lo stesso Musumeci, se non fosse che il suo modo di fare lo allontana sempre più dall’obiettivo”. Lo afferma il presidente dell’Ars e coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.(ITALPRESS).