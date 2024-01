Minacce telefoniche all’ex, lui e la nuova compagna sono stati assolti

Gela. Una separazione che lasciò strascichi e l’accusa, per lui e per la nuova compagna, di minacce e molestie a danno della ex. Contestazioni che però non hanno retto in giudizio. I due imputati, assistiti dal legale Tommaso Vespo, sono stati assolti a conclusione del dibattimento. La decisione è stata emessa dal giudice Eva Nicastro. I fatti ricostruiti furono segnalati e generarono un’attività investigativa.